Arrestato 20enne a Morbegno | in auto oltre mezzo chilo di hashish

Sondriotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di sabato 18 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Morbegno hanno arrestato un 20enne residente nella bassa Valtellina per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga, è stato sottoposto a. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

arrestato 20enne morbegno auto20enne arrestato per detenzione di droga: sequestrati oltre 500 grammi di hashish - Nella mattinata di oggi i Carabinieri della Stazione di Morbegno hanno tratto in arresto un 20enne residente nella Bassa Valtellina, accusato del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti. Da primalavaltellina.it

Sorpreso a vendere cocaina, prova a scappare dai carabinieri ma si schianta con l’auto: 20enne arrestato - Il giovane sarebbe stato sorpreso a vendere cocaina e avrebbe provato a evitare i militari scappando in auto e ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Arrestato 20enne Morbegno Auto