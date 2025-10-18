Arrestato 20enne a Morbegno | in auto oltre mezzo chilo di hashish

Nella mattinata di sabato 18 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Morbegno hanno arrestato un 20enne residente nella bassa Valtellina per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga, è stato sottoposto a. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

