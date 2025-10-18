Arrampicata sportiva | a Foggia la prima prova Boulder del Campionato Italiano Giovanile

Abbiamo visto l'Arrampicata Sportiva alle olimpiadi di Tokyo, poi a quelle di Parigi e le vedremo ancora a Los Angeles. Ma come si selezionano i campioni che potranno partecipare agli eventi di caratura mondiale? Beh, si parte dal Campionato Italiano Giovanile 202526, la cui qualifica è. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it