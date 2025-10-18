Armi e droga a Verbania tre giovani arrestati | il blitz della polizia così sono scattate le manette

Notizie.virgilio.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre giovani arrestati a Verbania per porto abusivo di arma e spaccio. Sequestrati pistola, droga e contanti. Operazione della Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

armi e droga a verbania tre giovani arrestati il blitz della polizia cos236 sono scattate le manette

© Notizie.virgilio.it - Armi e droga a Verbania, tre giovani arrestati: il blitz della polizia, così sono scattate le manette

Leggi anche questi approfondimenti

armi droga verbania treArmi e droga a Verbania, tre giovani arrestati: il blitz della polizia, così sono scattate le manette - Tre giovani arrestati a Verbania per porto abusivo di arma e spaccio. Segnala virgilio.it

armi droga verbania treScoperte armi rubate e droga in casa nel Tarantino, due arresti - È quanto hanno scoperto gli agenti della Squadra Mobile di Taranto in un blitz a Manduria, dove sono s ... Secondo msn.com

Droga e armi, tre arresti e una denuncia - Ventimiglia – Nella tarda serata di ieri, nell’ambito dei servizi straordinari di prevenzione generale e controllo del territorio, disposti dalla Questura di Imperia e coordinati dal dirigente del ... ilsecoloxix.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Armi Droga Verbania Tre