Armi e droga a Verbania tre giovani arrestati | il blitz della polizia così sono scattate le manette

Tre giovani arrestati a Verbania per porto abusivo di arma e spaccio. Sequestrati pistola, droga e contanti. Operazione della Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Armi e droga a Verbania, tre giovani arrestati: il blitz della polizia, così sono scattate le manette

