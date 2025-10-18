Ari Aster in città per presentare ’Eddington’

Ari Aster, il regista di Hereditary, Midsommar e Beau ha paura arriva oggi a Bologna per presentare Eddington, la sua "nuova follia" come la definisce il distributore I Wonder Pictures, in due appuntamenti. Alle 20,30 sarà al Pop Up Cinema Medica 4K per introdurre il film e alle 21,30 all’Arlecchino. A pochi giorni dall’anteprima nazionale alla Festa del Cinema di Roma (il film era in concorso a Cannes 2025), ecco Aster in città col suo corrosivo western contemporaneo dal cast stellare composto da Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone e Austin Butler. Si tratta anche di un racconto sospeso fra distopia e realtà che mostra, attraverso la sua lente acuta e spiazzante, le contraddizioni più oscure e brutalmente divertenti del suo Paese: il rovescio della medaglia del sogno americano e un ritratto inquietante dell’ America di oggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ari Aster in città per presentare ’Eddington’

