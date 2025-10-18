Argentina Milei in piazza prima delle elezioni di mid term | scontri tra sostenitori e oppositori
Il presidente argentino Javier Milei ha guidato una manifestazione politica nello Stato di Buenos Aires, roccaforte dell’opposizione, in vista delle elezioni mid term del 26 ottobre. Circondato da centinaia di sostenitori, Milei è salito sul retro di un camion e ha chiesto un ultimo sforzo per assicurarsi la vittoria alle prossime elezioni e continuare ad attuare le sue politiche con un maggiore sostegno in Congresso. In piazza anche un gruppo di sostenitori dell’opposizione peronista. Entrambi gli schieramenti si sono scambiati insulti e cori, prima che l’opposizione fosse circondata dalla polizia in tenuta antisommossa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
