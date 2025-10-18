Un grave episodio di violenza si è verificato nel centro di Arezzo, in via Garibaldi, dove una donna di 50 anni è stata vittima di un tentativo di aggressione sessuale. La donna si trovava sola davanti a un distributore automatico quando è stata sorpresa alle spalle da un giovane che ha cercato di molestarla, palpeggiandola e tentando di sollevarle la gonna. La vittima ha però reagito con prontezza, gridando e opponendo resistenza. Le sue urla hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, che sono intervenuti mettendo in fuga l’aggressore. Sul posto è giunta subito la polizia. Grazie alle testimonianze raccolte e alle successive indagini, la squadra mobile della questura è riuscita a rintracciare il sospettato: un ventenne originario del Mali, richiedente asilo, già conosciuto in un centro di accoglienza straordinaria dove aveva soggiornato in passato. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, tentata aggressione sessuale in centro: arrestato un ventenne