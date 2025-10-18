Arezzo inaugura il nuovo laboratorio orafo della Fondazione TAB ITS Academy
Arezzo, 18 ottobre 2025 – È stato inaugurato oggi, sabato 18 ottobre, il nuovo laboratorio orafo a disposizione degli studenti di Fondazione Turismo, Arte e Beni culturali TAB ITS Academy, l'istituto tecnologico superiore che forma professionisti per le aziende del settore turismo e beni culturali, e dell'Istituto Margaritone di Arezzo. Stampanti 3D, impianto galvanico, forno fusione, macchina laser per gourmet sono solo alcune delle moderne attrezzature di cui il nuovo laboratorio è dotato, le più all'avanguardia per tecnici specializzati nella progettazione e realizzazione di artefatti orafi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
