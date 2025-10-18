Arezzo | aggredita nella notte mentre compra sigarette al distributore Arrestato un ventenne
La donna, di notte, era sola davanti a un distributore automatico quando è stata sorpresa alle spalle da un giovane che avrebbe tentato di molestarla sessualmente, palpeggiandola e cercando di sollevarle la gonna. La donna a quel punto avrebbe reagito gridando e opponendo resistenza L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Scopri altri approfondimenti
Arezzo, coppia aggredita di notte a Saione: giovane ferito con una testata - X Vai su X
GLI SPACCA IL NASO NELLA NOTTE Coppia di fidanzati aggredita da un uomo con il volto coperto da un cappuccio. E’ successo a Saione, quartiere di Arezzo con persistenti problemi di sicurezza e degrado. I due giovani, lui 24 anni e lei 21, poco dopo la - facebook.com Vai su Facebook
Gli spaccano il naso nella notte. Fidanzati aggrediti da uno sconosciuto - La madre: “Mio figlio non vuole più uscire di casa e non se la sente nemmeno di denunciarlo” ... Segnala msn.com
Arezzo, incubo nella notte. Fidanzatini aggreditida un incappucciato - La madre del ragazzo: “Mio figlio sotto choc, non vuole più uscire di casa” ... msn.com scrive