Arezzo | aggredita nella notte mentre compra sigarette al distributore Arrestato un ventenne

Firenzepost.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La donna, di notte, era sola davanti a un distributore automatico quando è stata sorpresa alle spalle da un giovane che avrebbe tentato di molestarla sessualmente, palpeggiandola e cercando di sollevarle la gonna. La donna a quel punto avrebbe reagito gridando e opponendo resistenza L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

