Area verde intitolata ai Forestali Diventerà uno spazio didattico

Pavullo dedica un’ area verde ai Forestali. In occasione del 203° anniversario della fondazione della Forestale, il Comune ha voluto rendere omaggio a chi si impegna nella tutela, gestione e salvaguardia dell’ambiente: i Forestali di ieri, di oggi e di domani. "Su iniziativa dell’ A.N.F.O.R. – Associazione Nazionale Forestali -dice il sindaco Davide Venturelli- abbiamo intitolato un’area verde comunale all’opera di questo prezioso Corpo. La cerimonia si è svolta alla presenza del Comandante dei Carabinieri Forestali "Emilia Romagna" Col. Aldo Terzi, del Comandante del Gruppo Carabinieri Forestali di Modena Ten. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Area verde intitolata ai Forestali. Diventerà uno spazio didattico

