Area di trasferenza di Cimitile trasformata in una discarica abusiva immagini sconcertanti
Sequestrata a Cimitile un'area usata come discarica abusiva: società indagata per gestione illecita di rifiuti, rischio inquinamento.
L’area di trasferenza comunale, ovvero quella adibita allo stoccaggio di rifiuti in attesa del trasferimento presso gli impianti idonei, era invece stata trasformata in una vera e propria discarica abusiva - facebook.com Vai su Facebook
