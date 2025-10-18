Ardenza | Interviene in difesa di una donna aggredita verbalmente ma viene colpito con un pugno al volto
Ha visto una donna che stava litigando con uno straniero e ha deciso di intervenire per placare gli animi, ma alla fine le buone intenzioni di quell'uomo gli sono costate la perdita di due denti. Giunto infatti davanti ai due, fermamente convinto che la signora fosse vittima di una aggressione. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Approfondisci con queste news
Al via corsi di difesa per le donne: come difendersi dalle violenze - Una doppia finalità il progetto relativo ai corsi di difesa che si svolgeranno sabato prossimo in piazza Rossel ... civonline.it scrive