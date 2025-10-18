Arbitro colpito da un bicchiere in Standard-Anversa calciatori di casa disperati | cosa succede ora
Partita sospesa all’88’ in Standard Liegi-Anversa: l’arbitro colpito da un bicchiere lancia i giocatori negli spogliatoi, identificato il tifoso responsabile e rischio squalifica del campo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
#Lebron perde la testa davanti a #Dybala: viene colpito in faccia ed esplode contro l'arbitro, lo devono fermare - X Vai su X
Arbitro colpito da un bicchiere in Standard-Anversa, calciatori di casa disperati: cosa succede ora - Anversa: l’arbitro colpito da un bicchiere lancia i giocatori negli spogliatoi, identificato il tifoso ... fanpage.it scrive
Incredibile in Belgio, arbitro colpito, partita sospesa, il ds giustifica: «il direttore di gara vuole fare il protagonista» - Incredibile in Belgio, partita sospesa tra Standard Liegi ed Anversa, arbitro colpito, Wilmots giustifica: «Sono ragazzi... Da ilnapolista.it
Belgio, i tifosi dello Standard Liegi lanciano un bicchiere contro l'arbitro che sospende la partita con l'Anversa - Anversa a due minuti dal novantesimo perché un tifoso di casa gli ha lanciato contro dagli spalti ... msn.com scrive