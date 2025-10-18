Arbitro colpito da un bicchiere in Standard-Anversa calciatori di casa disperati | cosa succede ora

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partita sospesa all’88’ in Standard Liegi-Anversa: l’arbitro colpito da un bicchiere lancia i giocatori negli spogliatoi, identificato il tifoso responsabile e rischio squalifica del campo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

