Araujo inventato centravanti | gol al 93’ e il Barcellona stende il Girona
Con 7 assenti ma il rientro di Yamal dal primo minuto, il Barça trova il successo grazie al difensore mandato all’assalto nel finale e autore del 2-1 nel recupero. Espulso Flick per proteste: salterà il Clásico. Blaugrana momentaneamente primi in attesa del Real domani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
