Aprilia festeggia | Bezzecchi domina la Sprint Bagnaia crolla penultimo

Marco Bezzecchi accende Phillip Island con una Sprint di autorità: la Aprilia festeggia una storica doppietta grazie al secondo posto di Raul Fernandez, mentre Pedro Acosta completa il podio. Un sabato breve ma intenso, capace di riscrivere equilibri e certezze. Un sabato che cambia il vento: Aprilia davanti a tutti La cartolina che resta dalla .

MotoGp, festa Aprilia in Australia: Bezzecchi domina la Sprint. Penultimo Bagnaia - Oggi, sabato 18 ottobre, il pilota dell’Aprilia, partito dalla seconda posizione dietro la pole di Quartararo, ha dominato la gara c ... Segnala msn.com

MotoGP Australia: domina l’Aprilia. Bezzecchi vince la sprint davanti a Fernandez; Bagnaia sprofonda - 2 nella sprint per la moto di Noale con il successo del Bez davanti a Fernandez. Scrive msn.com

Marco Bezzecchi: “Non mi sono arreso e ho dato tutto quello che avevo per prendermi questa Sprint” - Un super Marco Bezzeccchi in questo week end di Mandalika (Indonesia), tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Secondo oasport.it