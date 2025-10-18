Aprilia festeggia | Bezzecchi domina la Sprint Bagnaia crolla penultimo

Sbircialanotizia.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Bezzecchi accende Phillip Island con una Sprint di autorità: la Aprilia festeggia una storica doppietta grazie al secondo posto di Raul Fernandez, mentre Pedro Acosta completa il podio. Un sabato breve ma intenso, capace di riscrivere equilibri e certezze. Un sabato che cambia il vento: Aprilia davanti a tutti La cartolina che resta dalla . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

aprilia festeggia bezzecchi domina la sprint bagnaia crolla penultimo

© Sbircialanotizia.it - Aprilia festeggia: Bezzecchi domina la Sprint, Bagnaia crolla penultimo

Scopri altri approfondimenti

aprilia festeggia bezzecchi dominaMotoGp, festa Aprilia in Australia: Bezzecchi domina la Sprint. Penultimo Bagnaia - Oggi, sabato 18 ottobre, il pilota dell’Aprilia, partito dalla seconda posizione dietro la pole di Quartararo, ha dominato la gara c ... Segnala msn.com

aprilia festeggia bezzecchi dominaMotoGP Australia: domina l’Aprilia. Bezzecchi vince la sprint davanti a Fernandez; Bagnaia sprofonda - 2 nella sprint per la moto di Noale con il successo del Bez davanti a Fernandez. Scrive msn.com

Marco Bezzecchi: “Non mi sono arreso e ho dato tutto quello che avevo per prendermi questa Sprint” - Un super Marco Bezzeccchi in questo week end di Mandalika (Indonesia), tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Aprilia Festeggia Bezzecchi Domina