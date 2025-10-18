Apre la mega pista di pattinaggio da oltre 400 metri quadrati alle porte del Comasco | si pattina fino al 25 gennaio
Alle porte del Comasco torna la magia del ghiaccio. A partire da venerdì 31 ottobre e per tutto il periodo delle festività natalizie, Giussano ospiterà una grande pista di pattinaggio al coperto in Piazza Oriana Fallaci, nel cuore del Parco Urbano. La tensostruttura garantirà divertimento anche. 🔗 Leggi su Quicomo.it
