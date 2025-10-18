APPUNTI SPRINT
Successo di Oscar Piastri (McLaren), che precede Max Verstappen (Red Bull), secondo, mentre sale sul gradino più basso del podio Lando Norris (McLaren). Seguono le due Mercedes, con George Russell quarto davanti a Lewis Hamilton. A punti le Ferrari, con Carlos Sainz sesto davanti a Charles Leclerc, settimo, mentre conquista l’ultimo punto a disposizione Alex Albon (Williams), invece restano a bocca asciutta Fernando Alonso (Aston Martin), nono, e Pierre Gasly (Alpine), decimo. 🔗 Leggi su Oasport.it
