Approvato il progetto esecutivo per la nuova rotatoria di fronte all’Ospedale Profili | costerà 140mila euro

L’Amministrazione comunale di Fabriano ha approvato, nella seduta di Giunta del 16 ottobre 2025, il progetto esecutivo per la realizzazione di una nuova rotatoria all’interno del nucleo urbano, in corrispondenza dell’intersezione tra Viale Stelluti Scala, Viale Campo Sportivo e Via Guglielmo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

