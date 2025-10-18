Appendino si è dimessa da vicepresidente M5s

La deputata del M5s Chiara Appendino si è dimessa dal ruolo di vicepresidente del M5s. In base a quanto si apprende, Appendino ha comunicato la sua decisione durante il consiglio nazionale del. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Appendino si è dimessa da vicepresidente M5s

L'ex sindaca di Torino s’è dimessa dalla carica di vicepresidente del Movimento 5 Stella e ha assunto il ruolo di leader dell’opposizione interna anti-Conte (di M. Sorgi) - facebook.com Vai su Facebook

Le presunte dimissioni da vicepresidente di Chiara Appendino scatenano la replica del leader del Movimento Cinquestelle Giuseppe Conte - X Vai su X

Appendino si dimette da vicepresidente M5s - Erano nell’aria e ora sono ufficiali: la deputata del M5s ed ex sindaca di Torino Chiara Appendino si è dimessa dal ruolo di vicepresidente del M5s. Secondo repubblica.it

Appendino si dimette da vice presidente del Movimento 5 Stelle - La prossima settimana la votazione sul nuovo mandato di Conte ... Come scrive msn.com

Conte: Appendino pensa a dimissioni da Vicepresidente M5s? Lo scrivete voi - Agenzia VISTA / Alexander Jakhnagiev /CorriereTv ... Riporta msn.com