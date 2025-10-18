Appendino si è dimessa da vicepresidente M5s

Lastampa.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La deputata del M5s Chiara Appendino si è dimessa dal ruolo di vicepresidente del M5s. In base a quanto si apprende, Appendino ha comunicato la sua decisione durante il consiglio nazionale del. 🔗 Leggi su Lastampa.it

