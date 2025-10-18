Appendino si è dimessa da vicepresidente del M5s

Lettera43.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiara Appendino si è dimessa da vicepresidente del Movimento 5 stelle. L’ex sindaca di Torino ha annunciato la decisione durante il Consiglio nazionale del partito. 🔗 Leggi su Lettera43.it

