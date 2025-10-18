Appendino si è dimessa da vicepresidente del M5s
Chiara Appendino si è dimessa da vicepresidente del Movimento 5 stelle. L’ex sindaca di Torino ha annunciato la decisione durante il Consiglio nazionale del partito. 🔗 Leggi su Lettera43.it
L'ex sindaca di Torino s'è dimessa dalla carica di vicepresidente del Movimento 5 Stella e ha assunto il ruolo di leader dell'opposizione interna anti-Conte (di M. Sorgi)
Le presunte dimissioni da vicepresidente di Chiara Appendino scatenano la replica del leader del Movimento Cinquestelle Giuseppe Conte
