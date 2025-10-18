Appendino si dimette da vicepresidente dei 5 Stelle

AGI - Chiara Appendino, ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di vicepresidente del Movimento 5 stelle. La decisione, secondo quanto si apprende, è stata comunicata durante il Consiglio nazionale del M5s, che si sta svolgendo in streaming. L'ex sindaca di Torino dopo i risultati elettorali in Toscana aveva chiesto un cambio di postura al Movimento rispetto al suo rapporto con il Pd. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Appendino si dimette da vicepresidente dei 5 Stelle

Approfondisci con queste news

In base a quanto si apprende, Appendino ha comunicato la sua decisione durante il consiglio nazionale del Movimento - facebook.com Vai su Facebook

Vendita #Stampa, si dimette il direttore Ubaldeschi del potenziale acquirente #Nem. Ma in Veneto c'è di più: cordata e nuovo equilibrio tra investitori cercasi Il dietro le quinte qui - X Vai su X

Il dado è tratto. Appendino si dimette da vicepresidente e scuote i 5 stelle - “Dobbiamo metterci tutti in discussione”, ha detto l'ex sindaca di Torino durante il Consiglio nazionale. Lo riporta huffingtonpost.it

Appendino si dimette da vicepresidente dei 5 Stelle - Chiara Appendino, ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di vicepresidente del Movimento 5 stelle. Si legge su msn.com

Tegola sui M5S, Chiara Appendino si dimette da vicepresidente - L'ex sindaca di Torino aveva minacciato il passo indietro e oggi ha ufficializzato le dimissioni da numero due del Movimento ... msn.com scrive