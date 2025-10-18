Appendino si dimette da vicepresidente dei 5 Stelle
AGI - Chiara Appendino, ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di vicepresidente del Movimento 5 stelle. La decisione, secondo quanto si apprende, è stata comunicata durante il Consiglio nazionale del M5s, che si sta svolgendo in streaming. L'ex sindaca di Torino dopo i risultati elettorali in Toscana aveva chiesto un cambio di postura al Movimento rispetto al suo rapporto con il Pd. Sette ore in cui si è sentita sul banco degli imputati, ma senza mai cedere di una virgola sulle sue critiche, con Paola Taverna, vicepresidente vicaria del Movimento che addirittura avrebbe paventato un'indagine interna sulla fuga di notizie sulle sue dimissioni. 🔗 Leggi su Agi.it
