Appendino si dimette da vice presidente dei 5 Stelle

La decisione annunciata durante il consiglio nazionale. La prossima settimana la votazione sul nuovo mandato di Conte.

Tensioni nel #M5s. #Appendino critica #Conte per l'alleanza col #Pd in #Toscana e minaccia le dimissioni. Nel dibattito si inserisce #AlessandraTodde... - facebook.com Vai su Facebook

Appendino si dimette da vice presidente del Movimento 5 Stelle - La prossima settimana la votazione sul nuovo mandato di Conte ... msn.com scrive

Chiara Appendino si è dimessa da vice presidente del M5S - Chiara Appendino si dimette da vice presidente M5S, mentre Giuseppe Conte conferma la rielezione, creando tensioni interne nel Movimento. Lo riporta blitzquotidiano.it

La furia di Conte contro Chiara Appendino: "È stata scorretta". La rosa dei nuovi vice 5s - Il retroscena sullo scontro nel Movimento 5 stelle, lei era in scadenza, lui dice ai suoi: "Ha fatto uscire la notizia. Si legge su ilfoglio.it