Appendino scuote il Movimento 5 Stelle | Cambi rotta

La scelta di Chiara Appendino era nell’aria, come da possibilità sollevata lo scorso martedì all’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari. E le dimissioni dalla carica di vicepresindente del M5s rappresentano un gesto per svegliare il Movimento e dire che serve rimettersi in discussione. E mentre il leader pentastellato Giuseppe Conte riconosce che è bene confrontarsi, la . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Appendino scuote il Movimento 5 Stelle: “Cambi rotta”

"Rinuncia ai titoli reali". un vero terremoto scuote la Royal Family. La decisione che cambia tutto >> https://buff.ly/OcFxpBy - facebook.com Vai su Facebook

Il dado è tratto. Appendino si dimette da vicepresidente e scuote i 5 stelle - “Dobbiamo metterci tutti in discussione”, ha detto l'ex sindaca di Torino durante il Consiglio nazionale. Come scrive huffingtonpost.it

Chiara Appendino lascia la vicepresidenza del M5S: "Il Movimento ha perso la sua natura originaria" - Nato come forza antisistema con l’obiettivo di "aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno", il M5S, osserva Appendino, si è ormai trasformato in un partito integrato nel centrosinistra, ... Riporta tg.la7.it

Chiara Appendino si dimette da vicepresidente del Movimento 5 Stelle - Il gesto dell'ex sindaca di Torino arriva dopo una serie di dichiarazioni e indiscrezioni sulle critiche verso la linea politica del Movimento. Si legge su today.it