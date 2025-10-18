Appendino lascia la vicepresidenza del Movimento | È tempo di rimetterci in discussione
Chiara Appendino si è dimessa da vicepresidente del Movimento 5 Stelle, ufficializzando la decisione durante il Consiglio nazionale iniziato questa mattina alle dieci. L’ex sindaca di Torino ha spiegato il suo passo indietro come un gesto di coerenza e riflessione interna: “È tempo di rimetterci tutti in discussione”, avrebbe dichiarato di fronte ai vertici del Movimento, confermando così le indiscrezioni che già circolavano nelle ultime ore. Secondo quanto trapelato, Appendino aveva lasciato intendere la sua scelta anche nei messaggi inviati nella chat dei deputati M5S, dove aveva espresso dubbi sul percorso politico del gruppo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
