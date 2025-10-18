Appartamento a fuoco anziano intossicato

Una persona anziana è stata condotta in ospedale dopo aver inalato del fumo da un incendio. Si tratta di un residente di Sanguarzo, nel territorio comunale di Cividale del Friuli. Le fiamme si sono sviluppate nell'abitazione, in via Valli del Natisone 48, a partire dalle 8 di stamattina, 18. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

