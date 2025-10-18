Aperto il Nodo di Rastignano | nuovo collegamento tra Bologna e l’Appennino | FOTO e VIDEO
Finalmente dopo oltre trent’anni di attesa è stato inaugurato il secondo e ultimo lotto del Nodo di Rastignano, l’opera che completa la variante alla Strada Statale 65 della Futa e collega la valle del Savena con la zona est di Bologna e il nodo autostradale-tangenziale. Il nuovo tracciato, lungo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Aperto il Nodo di Rastignano: nuovo collegamento tra Bologna e l’Appennino | FOTO e VIDEO - Dopo trent’anni di attesa inaugurata l’opera che collega la Fondovalle Savena alla zona est della città. Come scrive bolognatoday.it
Aperto a Bologna l'ultimo lotto del Nodo di Rastignano - Aperto il secondo e ultimo lotto del Nodo di Rastignano, opera stradale alle porte di Bologna, nella periferia est, attesa da oltre 30 anni, che completa la variante alla statale 65 della Futa. Scrive ansa.it
Il Nodo di Rastignano è 'sciolto', inaugurato l’ultimo tratto: quando l’apertura? - Il lotto va a completare la variante alla SS65 della Futa, una infrastruttura attesa da 50 anni, cruciale per il collegamento della valle del Savena con la zona est della città di Bologna e il nodo au ... Secondo msn.com