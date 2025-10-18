Aperto il Nodo di Rastignano | nuovo collegamento tra Bologna e l’Appennino | FOTO e VIDEO

Finalmente dopo oltre trent’anni di attesa è stato inaugurato il secondo e ultimo lotto del Nodo di Rastignano, l’opera che completa la variante alla Strada Statale 65 della Futa e collega la valle del Savena con la zona est di Bologna e il nodo autostradale-tangenziale. Il nuovo tracciato, lungo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it