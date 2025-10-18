Aperitivo con rapina | minacciano barista con un coltello fermati dai clienti del locale
Ora dell'aperitivo agitata a Garbatella venerdì sera. Una coppia, entrambi ubriachi, hanno molestato clienti e barista. Armati di coltello hanno minacciato quest'ultima per farsi dare il denaro ma sono stati fermati dai presenti nel locale e poi arrestati dai carabinieri.Rapinatori al bar di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
