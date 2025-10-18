Apericena e risate a crepapelle al Teatro Q77 | va in scena la Halloween Night Comedy

18 ott 2025

Al Teatro Q77 Vertigo Live di corso Brescia, venerdì 31 ottobre alle 21 c’è Halloween Night Comedy - Morti dal ridere. Halloween trasforma il teatro in una cripta di gag spaventose, battute spettrali e situazioni da brivido per ridere a Crepapelle. Venite mascherati o in pigiama, che tanto è lo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

