Apericena e risate a crepapelle al Teatro Q77 | va in scena la Halloween Night Comedy
Al Teatro Q77 Vertigo Live di corso Brescia, venerdì 31 ottobre alle 21 c’è Halloween Night Comedy - Morti dal ridere. Halloween trasforma il teatro in una cripta di gag spaventose, battute spettrali e situazioni da brivido per ridere a Crepapelle. Venite mascherati o in pigiama, che tanto è lo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Approfondisci con queste news
Ernesto Maria Ponte torna sul palco con lo spettacolo “Boomer”, accompagnato dalla straordinaria A-social band! Apericena, risate, musica tanta ironia e disco, in una serata unica, tutta da vivere al Tennis Club Palermo 2. Evento a numero chiuso con in - facebook.com Vai su Facebook
Apericena e risate a crepapelle al Teatro Q77: va in scena la Halloween Night Comedy - Al Teatro Q77 Vertigo Live di corso Brescia, venerdì 31 ottobre alle 21 c’è Halloween Night Comedy - Da torinotoday.it