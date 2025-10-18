Anzio celebrazioni conclusive del centenario della posa del cavo

Anzio, 18 ottobre 2025 – Nella giornata di ieri, 17 ottobre, presso la caserma S. Barbara di Anzio, sede della Brigata Informazioni Tattiche, si è tenuto la celebrazione dell’ultimo giorno degli eventi per il centenario della posa del cavo cablografo per le Americhe, un’opera pionieristica lunga 13.601 chilometri che ha cambiato per sempre il modo di comunicare tra i due continenti. Alla cerimonia, ha presenziato l’Ambasciatore della Repubblica Argentina, S.E. Marcelo Martin Giusto, il sindaco di Anzio Dott. Aurelio Lo Fazio, il Presidente Nazionale dell’UNUCI Generale di Brigata in ausiliaria Federico Sepe e il Presidente del Club Lions Anzio-Nettuno Host Avv. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it