Anziano scomparso da giovedì pomeriggio | droni e unità cinofile dei pompieri in azione

Non è stato ritrovato, nonostante un'intera notte di ricerche, il pensionato ottantenne scomparso a Raffadali nel pomeriggio di giovedì. Dall'alba sono in azione, e in maniera studiata e strutturata, anche i droni dei vigili del fuoco e le unità cinofile dei pompieri di Palermo. Così come. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it