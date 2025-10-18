Antonia apre gli occhi migliorano le condizioni della giovane ferita nella strage di Paupisi
La 17enne, sopravvissuta all’aggressione del padre, reagisce positivamente alle cure dopo un nuovo intervento Arrivano segnali di speranza da Pozzilli. Le condizioni di Antonia Ocone, la 17enne rimasta gravemente ferita nella tragedia familiare che il 30 settembre ha sconvolto Paupisi, . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
