Antignano | Parco Lenci ecco il murale dei ricordi dedicato ai bambini | clown e bolle di sapone per l' inaugurazione

È prevista per le 14.30 di domenica 19 ottobre l'inaugurazione del murale dei ricordi, opera dedicata ai bambini e contro la follia umana, realizzata dall'artista Francesco Spanò, in arte Ninjart, all'interno del parco Lenci di Antignano. Un'iniziativa finanziata da Mario Bartoli attraverso il. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

