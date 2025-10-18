Anticipazioni Verissimo del 18 ottobre Rosalinda Cannavò e la piccola Camilla

Nuove storie e tante emozioni sono gli ingredienti di  Verissimo:  il talk show condotto da Silvia Toffanin torna anche questo weekend con interviste esclusive. La padrona di casa è pronta ad accogliere tanti ospiti attesissimi, che si racconteranno nel pomeriggio di sabato 18 ottobre su Canal5, tra carriera e vita privata. Come sempre, si tratta del primo appuntamento con il programma, che proseguirà con altri ospiti anche domenica pomeriggio con tanti volti noti del mondo dello spettacolo. Verissimo, le anticipazioni del 18 ottobre. Ospite attesissima della puntata di sabato 18 ottobre è Rosalinda Cannavò, un volto già conosciuto dal pubblico di  Verissimo, che tornerà nel salotto di Silvia Toffanin per la prima volta insieme alla sua bambina, la piccola Camilla. 🔗 Leggi su Dilei.it

