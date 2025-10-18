Anticipazioni Ballando con le Stelle del 18 ottobre arriva Renato Zero

La pista di Ballando con le stelle si riapre questa sera – 18 ottobre alle 21,25 su Rai 1 – per una nuova puntata del dance show condotto da Milly Carlucci, ormai una certezza del sabato sera televisivo. Dopo la sospensione di eliminazioni nella scorsa puntata, la gara riparte più agguerrita che mai, con le coppie in pista determinate a conquistare pubblico e giuria. Ballando con le stelle, le anticipazioni del 18 ottobre. Al vertice della classifica provvisoria troviamo Francesca Fialdini con Giovanni Pernice e Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca, entrambe a pari merito. Due donne accomunate dalla conduzione televisiva, che stanno dimostrando una sorprendente versatilità anche sul piano della danza. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Anticipazioni Ballando con le Stelle del 18 ottobre, arriva Renato Zero

Scopri altri approfondimenti

Anticipazioni della terza puntata di #BallandoConLeStelle votate la vostra coppia del cuore sui profili ufficiali di @ballandoconlestelle Ci vediamo subito dopo la partita #EstoniaItalia - facebook.com Vai su Facebook

Anticipazioni della terza puntata di #BallandoConLeStelle votate la vostra coppia del cuore sui profili ufficiali di @Ballando_Rai Ci vediamo subito dopo la partita #EstoniaItalia - X Vai su X

Ballando con le stelle, le anticipazioni della puntata di stasera: Renato Zero è il ballerino per una notte - Si riparte dalle zero eliminazioni di sabato scorso e con due coppie che svettano a pari merito in classifica: Francesca Fialdini con Giovanni Pernice e Barbara D'Urso con Pasquale La Rocca. Scrive corrieredellumbria.it

Ballando con le stelle 2025, stasera sabato 18 ottobre su Rai1: cast, classifica e anticipazioni - Nuovo appuntamento con Ballando con le stelle 2025 sabato 18 ottobre in prima serata su Rai1. Riporta superguidatv.it

Ballando con le stelle 2025, stasera Renato Zero è il ballerino per una notte - Ecco cosa cosa succederà nella puntata di stasera di Ballando con le stelle, sabato 18 ottobre 2025. Riporta msn.com