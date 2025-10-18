Anticiclone in fase di declino piogge e rovesci a Piacenza con l’avvio della prossima settimana
L'anticiclone è in fase di declino, sotto la spinta di una perturbazione atlantica che nel corso di lunedì 20 ottobre raggiungerà l'Emilia-Romagna e Piacenza. A fare il punto sulle previsioni dei prossimi giorni, Lorenzo Badellino, esperto di 3bmeteo. «La nuvolosità – scrive - aumenterà.
Continua la fase di tempo stabile grazie ad un anticiclone di blocco che ci protegge dalle perturbazioni. Tempo soleggiato caratterizzato da ampia escursione termica tra il giorno e la notte. Nel pomeriggio le temperature sfiorano i 25 gradi con venti deboli.
Buongiorno, l'anticiclone è in fase di rinforzo sull'Italia. Nelle prossime ore ancora bel tempo prevalente e temperature in ulteriore lieve aumento, con massime fino a 29/30°C in Val Padana, 31°C sul Centro-Sud peninsulare, punte di 32°C su Tavoliere e Cala
L'anticiclone è in fase di declino, le previsioni meteo: si annuncia un martedì piovoso - L'anticiclone è in fase di declino, sotto la spinta di una perturbazione atlantica che nel corso di lunedì raggiungerà l'Emilia Romagna.
Meteo: nel padovano arriva la pioggia, possibili rovesci a inizio settimana - com prevedono un graduale peggioramento con una perturbazione atlantica in transito con piogge e rovesci fino a martedì
Meteo, in Settimana tornano Piogge battenti e Temporali, ecco dove - La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo su gran parte delle