Another Love anticipazioni dal 20 al 24 ottobre della serie tv turca Mediaset Infinity
La nuova serie tv turca Another Love – approdata sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity lo scorso 6 ottobre – si prepara a regalarci un’altra settimana ricca di colpi di scena. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, allo scoccare della mezzanotte viene reso disponibile un nuovo episodio di questa nuova dizi turca il cui titolo originale è Bamba?ka Biri. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate dal 20 al 24 ottobre. Anticipazioni settimanali Another Love: Leyla e Kenan indagano. Leyla e Kenan decidono di mettersi in viaggio e lasciano Istanbul per indagare sul Giocattolaio. La loro inchiesta sembra avere qualche risvolto importante quando incontrano Ahmet, l’ex editore di un giornale che potrebbe essere a conoscenza di alcuni fatti che potrebbero far luce su quanto accaduto il 7 settembre 1995. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
