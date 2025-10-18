Anna Maria il gesto alla morte e tutti scioccati | quanti soldi ha lasciato e a chi

C’è chi giudica con un’occhiata, chi si ferma all’apparenza, chi pensa di capire tutto da un dettaglio: una casa piccola, vestiti semplici, un’esistenza silenziosa. Ma la realtà, spesso, è più sorprendente di quanto sembri. È la storia di Anna Maria Battistuzzi a ricordarcelo, una donna di Conegliano che per tutta la vita ha dato l’impressione di vivere con poco, e che invece, dopo la sua morte, ha svelato una verità inaspettata: era milionaria. Un patrimonio accumulato in silenzio, senza ostentazione, e donato interamente ai bisognosi. Per 79 anni, Anna Maria aveva condotto un’esistenza riservata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it