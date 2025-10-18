Anna Grassellino | Da Marsala a Chicago per guidare la rivoluzione del computer quantistico

Repubblica.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dirige il progetto del governo Usa al Fermilab: “La mia vita da scienziata con tre figli, marito e cagnolino”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

