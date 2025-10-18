Angelina Jolie | Chiediamoci perché non si aiuta la gente di Gaza Sudan e Afghanistan – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 18 ottobre 2025 "Penso che dobbiamo davvero mettere in discussione il sistema internazionale, le leggi internazionali, e cercare di capire cosa impedisce a tutto questo di aiutare le persone che nel mondo si trovano in disperato bisogno, a Gaza, in Sudan, in Afghanistan. È una domanda davvero fondamentale. Parliamo di questi temi e lavoriamo su queste questioni da molti, moltissimi anni. Oggi siamo più consapevoli che mai delle sofferenze dei popoli, e più consapevoli che mai di ciò che dovrebbe costituire la base dei diritti umani — di quali dovrebbero essere le tutele per i bambini, per gli ospedali, per il cibo" così Angelina Jolie sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. 🔗 Leggi su Open.online

