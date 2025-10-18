Angelina Jolie alla Festa di Roma lancia un messaggio pro Gaza | VIDEO

Ildifforme.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della sua presenza alla Festa di Roma, Angelina Jolie ha voluto anche lanciare un messaggio politico importante, invitando le istituzioni a fare di più per le popolazioni che soffrono la fame e la guerra L'articolo Angelina Jolie alla Festa di Roma lancia un messaggio pro Gaza VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

