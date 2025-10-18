Angelina Jolie alla Festa del Cinema di Roma il boato dei fan al red carpet – Il video

Open.online | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 18 ottobre 2025 Ecco la diva Angelina al suo arrivo alla Festa del Cinema di Roma per la presentazione del film Couture. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

angelina jolie festa cinemaAngelina Jolie alla Festa del Cinema di Roma 2025: il look dark chic con abito cappa e ankle boots di vernice - Tra le attrici più internazionali più attese della kermesse, Angelina Jolie sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 stupisce con un look elegante e misterioso allo stesso tempo ... Segnala vogue.it

angelina jolie festa cinemaFesta del Cinema di Roma, Angelina Jolie: “Gaza? Tutti consapevoli di ciò che bisogna fare ma le cose non cambiano mai” - Angelina Jolie è arrivata alla Festa del Cinema di Roma per l'anteprima di 'Couture', film di Alice Winocour di cui è protagonista. msn.com scrive

angelina jolie festa cinemaAngelina Jolie alla Festa del Cinema, la diva accende il tappeto rosso. Louis Garrell: «Couture è un film universale» - La diva ha riacceso l’anima della Festa del Cinema di Roma con la sua eleganza senza tempo, avvolta in un abito nero, che lascia scope ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Angelina Jolie Festa Cinema