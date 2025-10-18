Angelina Jolie alla Festa del Cinema di Roma il boato dei fan al red carpet – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 18 ottobre 2025 Ecco la diva Angelina al suo arrivo alla Festa del Cinema di Roma per la presentazione del film Couture. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Alla Festa del Cinema di Roma 2025 è stato presentato Couture, il film di Alice Winocour con Angelina Jolie che arriverà nelle sale italiane nel 2026 - X Vai su X
Alle 21.20 "Quelli che mi vogliono morto" di Taylor Sheridan con Angelina Jolie, Finn Little, Nicholas Hoult, Jon Bernthal | La strada di Hannah, paracadutista dei vigili del fuoco, incrocia quella del giovane Connor, testimone dell'omicidio del padre e ricercato - facebook.com Vai su Facebook
Angelina Jolie alla Festa del Cinema di Roma 2025: il look dark chic con abito cappa e ankle boots di vernice - Tra le attrici più internazionali più attese della kermesse, Angelina Jolie sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 stupisce con un look elegante e misterioso allo stesso tempo ... Segnala vogue.it
Festa del Cinema di Roma, Angelina Jolie: “Gaza? Tutti consapevoli di ciò che bisogna fare ma le cose non cambiano mai” - Angelina Jolie è arrivata alla Festa del Cinema di Roma per l'anteprima di 'Couture', film di Alice Winocour di cui è protagonista. msn.com scrive
Angelina Jolie alla Festa del Cinema, la diva accende il tappeto rosso. Louis Garrell: «Couture è un film universale» - La diva ha riacceso l’anima della Festa del Cinema di Roma con la sua eleganza senza tempo, avvolta in un abito nero, che lascia scope ... msn.com scrive