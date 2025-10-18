Anemone recensione | l' absolute di Daniel Day-Lewis per un denso film anti guerra

Ronan Day-Lewis, figlio d'arte, debutta alla regia con un dramma concettuale, a volte troppo visionario, ma comunque potente e universale. Al cinema dal 6 novembre. Anemone, film d'esordio di Ronan Day-Lewis, non è solo il ritorno in scena di uno dei più grandi attori di sempre, ma è anche un'opera densissima sul concetto di famiglia. In mezzo, però, molto altro. Un concetto legato infatti al trauma e alla redenzione, in grado di amalgamare il materiale umano di grande impatto narrativo, al netto del più classico approccio di un debuttante segnato dalla voglia di fare e, forse, strafare. Dettagli, se poi Anemone, passato in anteprima al New York Film Festival, porta (o riporta) in scena - letteralmente, quasi fossimo a teatro - Daniel Day-Lewis, che firma . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

