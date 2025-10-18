Anemone la spiegazione del finale | il passato traumatico di Ray

Cinefilos.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anemone è un ritorno straziante per Daniel Day-Lewis, con il dramma irlandese che culmina in un finale tranquillo ma potente. Diretto da Ronan Day-Lewis, Anemone segna il ritorno di Daniel Day-Lewis al mondo della recitazione dopo il suo ritiro dal campo nel 2017. È una performance impressionante che lo ha catapultato nella corsa alla stagione dei premi. Anemone è un film prevalentemente meditativo, con pochi personaggi e un arco emotivo tragico. Con Ray che vive in isolamento da anni, gran parte del film è costruito sulla curiosità di Jem, la cupa accettazione di Nessa e la rabbia di Brian per la decisione di lasciare la sua famiglia. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

anemone spiegazione finale passatoAnemone: recensione del film dei Day-Lewis, il ritorno del padre e la nascita del figlio – Alice nella Città - La recensione di Anemone, esordio alla regia di Ronan Day Lewis che segna anche il ritorno sul grande schermo di Daniel Day- Secondo cinefilos.it

anemone spiegazione finale passatoAnemone, recensione: l'absolute di Daniel Day-Lewis per un denso film anti guerra - Lewis, figlio di papà Daniel Day, debutta alla regia con Anemone dramma concettuale, a volte troppo visionario, ma comunque potente e universale. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Anemone Spiegazione Finale Passato