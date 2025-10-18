Andrea preferiva Morata a Cristiano Ronaldo alla Juventus

2025-10-17 11:54:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Andrea Pirlo, attuale allenatore dello United FC negli Emirati Arabi Uniti, ha guidato la Juventus Torino durante la stagione 2020-2021 fase in cui ha coinciso con Cristiano Ronaldo, mantenendo una rapporto che non si è mai formato. Non volevo, ma non potevo fare nulla. Era semplicemente Cristiano Ronaldo Alparslan Erdem Il suo ex assistente nel campionato turco, Alparslan Erdem che lo ha accompagnato durante la sua permanenza a Karagümrük (2022-2023), ha rivelato i dettagli di quella convivenza nel podcast “InTORnational”, del quotidiano tedesco BILD. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

(#Bild) Alparslan Erdem, ex collaboratore di Andrea #Pirlo: "Non amava #Dybala e #Cristiano #Ronaldo non si adattava affatto al suo stile di gioco. Voleva pressare alto e i dati mostravano che Cristiano Ronaldo era il peggiore negli sprint. Non lo voleva, ma n

