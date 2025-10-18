Andrea Pisani rappa rabbia contro Raoul Bova | l' attore avrebbe un flirt con la ex del comico torinese
"Spero non si sia offeso nessuno, in caso contrario me ne pento e me ne scuso. Ma questa ispirazione dalla rabbia che si trova, quindi se potete salutatemi Raoul Bova".Andrea Pisani, comico torinese del duo I Panpers, ha dedicato rime infuocate all'attore. Recentemente l'attore è stato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
"È inutile che mi chiedete di chi parlo” Con un video spoiler della nuova edizione di LOL, Andrea Pisani sembra lanciare una frecciata diretta alla sua ex Beatrice Arnera e a Raoul Bova. - facebook.com Vai su Facebook
Beatrice Arnera e Raoul Bova insieme: l’ex Andrea Pisani pubblica un dissing contro l’attore - Beatrice Arnera avvistata insieme a Raoul Bova: l’ex compagno Andrea Pisani dei PanPers interviene e rappa una dissing contro l’attore. mondotv24.it scrive
Andrea Pisani, stoccata a Raoul Bova dopo le foto con Beatrice Arnera: il dissing che divide il web - Il comico dei PanPers ha pubblicato un video social, spoiler della prossima stagione di LOL, in cui attacca chiaramente l'attore di Don Matteo. Scrive libero.it
“È inutile che mi chiedete di chi parlo, lo capirete nel 2026”: frecciatina di Andrea Pisani alla ex Beatrice Arnera, presunta nuova fiamma Raoul Bova - Il comico pubblica un'anteprima del programma con una battuta sulla presunta nuova coppia: "Salutatemi Raoul Bova" ... Segnala ilfattoquotidiano.it