Andrea Pisani rappa rabbia contro Raoul Bova | l' attore avrebbe un flirt con la ex del comico torinese

"Spero non si sia offeso nessuno, in caso contrario me ne pento e me ne scuso. Ma questa ispirazione dalla rabbia che si trova, quindi se potete salutatemi Raoul Bova".Andrea Pisani, comico torinese del duo I Panpers, ha dedicato rime infuocate all'attore. Recentemente Raoul Bova è stato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

"È inutile che mi chiedete di chi parlo” Con un video spoiler della nuova edizione di LOL, Andrea Pisani sembra lanciare una frecciata diretta alla sua ex Beatrice Arnera e a Raoul Bova. - facebook.com Vai su Facebook

Andrea Pisani "rappa" rabbia contro Raoul Bova: l'attore avrebbe un flirt con la ex del comico torinese - Recentemente l'attore è stato paparazzato a Roma in compagnia della collega Beatrice Arnera con cui lavora ... Si legge su torinotoday.it

Beatrice Arnera e Raoul Bova insieme: l’ex Andrea Pisani pubblica un dissing contro l’attore - Beatrice Arnera avvistata insieme a Raoul Bova: l’ex compagno Andrea Pisani dei PanPers interviene e rappa una dissing contro l’attore. Segnala mondotv24.it

Raoul Bova, la frecciata dell'ex marito di Beatrice Arnera - Andrea Pisani non ci sta e “rappa” la sua rabbia verso Raoul Bova “reo” di aver conquistato l'ex moglie, Beatrice Arnera, da cui si è separato ufficialmente solo qualche settimana fa. Scrive today.it