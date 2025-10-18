Andrea Gentili scomparso da oltre tre settimane riprendono le ricerche a Calcata

A Calcata riprendono le ricerche di Andrea Gentili, l'82enne scomparso ormai da oltre tre settimane. E, a partire da lunedì 20 ottobre, entra nuovamente in vigore il divieto di caccia nella zona, già disposto una prima volta dal 30 settembre all'8 ottobre. La misura si rende necessaria per. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Grazie ad Andrea Gentili Sindaco Di Monte San Giusto per la piacevole chiacchierata. L'intervista completa qui https://www.multiradio.it/2025/10/andrea-gentili-sindaco-di-monte-san-giusto-tutto-pronto-per-la-realizzazione-della-cer-comunita-energetica-rinno - facebook.com Vai su Facebook

Andrea Gentili, prime segnalazioni sull'uomo scomparso da Calcata https://ift.tt/jp0wOh7 https://ift.tt/XbvUFaY - X Vai su X

Uomo scomparso a Calcata, le immagini aeree dei Vigili del Fuoco - L'attività dei Vigili del Fuoco prosegue da venerdì scorso. Da rainews.it

Cosa sappiamo sulla scomparsa di Andrea Gentili a Calcata: l’ultimo pranzo in famiglia e poi nessuna notizia - Andrea Gentili ha 83 anni ed è disperso nei boschi di Calcata, in provincia di Viterbo, dal 26 settembre 2025. Come scrive fanpage.it

Andrea Gentili scomparso dopo il pranzo in famiglia a Calcata: ricerche anche nei boschi - L’uomo è in pensione da anni e da tempo vive negli Stati Uniti con figlio e nuora. Segnala msn.com