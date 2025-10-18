andrea fuori dalla royal family cosa succede ora a sarah ferguson e alle figlie beatrice e eugenia

Il Principe Andrea ha deciso di rinunciare ai suoi titoli ufficiali. Ha preso questa decisione dopo lunghe conversazioni con il monarca perché “le continue accuse contro di me distraggono dal lavoro di Sua Maestà e della Famiglia Reale”. Non userà dunque più il titolo di Duca di York, ma gli resterà quello di Principe che ha ottenuto per nascita grazie a sua madre, la Regina Elisabetta II. La sua decisione ha però un impatto significativo su tutta la sua famiglia, inclusa l’ex moglie, Sarah Ferguson, e le figlie, Beatrice ed Eugenia. Come cambia la vita di Sarah Ferguson e delle figlie Beatrice ed Eugenia. 🔗 Leggi su Dilei.it

