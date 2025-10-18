Andrea Bocelli canta per Trump Con te partirò | il mini-show del tenore nello Studio Ovale – Il video 

Un incontro inaspettato si è svolto venerdì 17 ottobre alla Casa Bianca, dove il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accolto nello Studio Ovale il celebre tenore italiano Andrea Bocelli. Le immagini dell’incontro, condivise sui social da Margo Martin, assistente speciale del presidente, mostrano un momento disteso e informale: i due ascoltano insieme Con te partirò, una delle arie più famose del cantante toscano, già colonna sonora di diversi comizi di Trump. Il mini-show del tenore alla Casa Bianca. Nel video, Trump appare colpito della voce di Bocelli, che in passato si è già esibito in contesti ufficiali e di fronte a importanti leader mondiali. 🔗 Leggi su Open.online