Ancora lavori sull' A26 nuove chiusure notturne in arrivo da lunedì

Nuove chiusure notturne in arrivo sull'A26 e sulla Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. In particolare, dalle 22 di lunedì 20 alle 6 di martedì 21 ottobre, sull'A26 sarà chiuso, per chi proviene da Genova, il ramo di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

